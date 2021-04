Covid: Fontana, 'ieri carico Pfizer, entro 11/4 garantita una dose a tutti over 80' (2) (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Con 127.013 somministrazioni, fino a domenica 11 aprile, tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid (668.033) avranno ricevuto la prima dose di vaccino. Verranno somministrate a questa categoria mediamente 23mila dosi al giorno in tutta la Lombardia. Sono coinvolti in questa fase sia gli over 80 che già si sono prenotati e sono stati raggiunti da sms o telefonata, sia quelli che per qualche motivo non avevano ricevuto l'appuntamento e che da ieri si possono presentare nei centri vaccinali. Per coloro che invece non avessero ancora aderito, circa 58mila, da ieri è previsto possano farlo attraverso il portale di Poste Italiane. Nel frattempo, prosegue a ritmo sostenuto la vaccinazione del personale scolastico che ha aderito alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Con 127.013 somministrazioni, fino a domenica 11 aprile,gli80 che hanno aderito alla campagna vaccinale anti(668.033) avranno ricevuto la primadi vaccino. Verranno somministrate a questa categoria mediamente 23mila dosi al giorno in tutta la Lombardia. Sono coinvolti in questa fase sia gli80 che già si sono prenotati e sono stati raggiunti da sms o telefonata, sia quelli che per qualche motivo non avevano ricevuto l'appuntamento e che dasi possono presentare nei centri vaccinali. Per coloro che invece non avessero ancora aderito, circa 58mila, daè previsto possano farlo attraverso il portale di Poste Italiane. Nel frattempo, prosegue a ritmo sostenuto la vaccinazione del personale scolastico che ha aderito alla ...

