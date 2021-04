Covid-19 | da un farmaco anti-tenia speranze per la cura

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 aprile 2021) La ricerca è solo agli inizi. È infatti partito in India un piccolo studio, su poco più di 100 persone con forme gravi di-19, per vedere se e come si potrà andare av. Ma nella sfida della scienza al virus Sars-CoV-2, responsabile di-19, ed in particolare per affrontare anche quelle forme di “long-” che si mantengono nel tempo, una prospettiva per le terapie del futuro potrebbe venire dalla niclosamide. Questo è unnoto da tempo ed utilizzato per il trattamento delle infezioni da, meglio nota come “verme solitario” che si localizza nell’intestino. Ad aprire queste prospettiva è una ricerca apparsa su Nature e realizzata in combinazione tra scienziati del King’s College di Londra, dell’Università di Trieste e del Centro di Ingegneria genetica e ...