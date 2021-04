Cosa dicono gli esperti su AstraZeneca raccomandato per gli over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - “L'Italia si è allineata alla Germania, non ha esercitato nessuna valutazione indipendente” e “così facendo si mette in pericolo tutto il piano di vaccinazione, visto che la fetta più ampia della popolazione da vaccinare ha meno di 60 anni”. È l'allarme che il professore di microbiologia dell'università di Padova Andrea Crisanti lancia attraverso un'intervista a La Stampa dopo che ieri l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha emesso il suo verdetto a metà sul vaccino AstraZeneca. Che il professore definisce “una Cosa allucinante” in quanto “'l'Agenzia europea dei medicinali non può lavarsene le mani in questo modo, lasciare che ogni singolo Paese decida per sé: così si crea disorientamento, oltre a dimostrare la mancanza di indipendenza dell'Ema e la debolezza della politica sanitaria dell'Unione”. Quanto poi alla Germania, “quella dei tedeschi – è la posizione ... Leggi su agi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - “L'Italia si è allineata alla Germania, non ha esercitato nessuna valutazione indipendente” e “così facendo si mette in pericolo tutto il piano di vaccinazione, visto che la fetta più ampia della popolazione da vaccinare ha meno di 60 anni”. È l'allarme che il professore di microbiologia dell'università di Padova Andrea Crisanti lancia attraverso un'intervista a La Stampa dopo che ieri l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha emesso il suo verdetto a metà sul vaccino AstraZeneca. Che il professore definisce “unaallucinante” in quanto “'l'Agenzia europea dei medicinali non può lavarsene le mani in questo modo, lasciare che ogni singolo Paese decida per sé: così si crea disorientamento, oltre a dimostrare la mancanza di indipendenza dell'Ema e la debolezza della politica sanitaria dell'Unione”. Quanto poi alla Germania, “quella dei tedeschi – è la posizione ...

