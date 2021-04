Coronavirus, sono 1.153 i nuovi casi in Toscana e 20 i decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 8. Lieve calo nei ricoveri, si abbassa il tasso di contagio settimanale che scende sotto la soglia di rischio Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 8. Lieve calo nei ricoveri, si abbassa il tasso di contagio settimanale che scende sotto la soglia di rischio

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 46.718 tamponi effettuati, sono 2.569 i nuovi positivi (5,4%). I guariti/dimessi sono 3.866. ??… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 17.221 contagi su 362mila test: l’incidenza risale al 4,75%. I morti sono 487. Calano ancora… - rtl1025 : ?? Sono 362.162 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secon… - 2014Monaco : RT @ChiodiDonatella: #ARCURI: ANCORA NESSUNA INCHIESTA PARLAMENTARE. #FICO NON C'HA TEMPO #Mascherine #Immuni #Banchiarotelle #Primule Una… - NFusardi : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo record giornaliero di decessi provocati dal coronavirus in Brasile: nelle ultime 24 ore sono morte 4.249 persone, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Inizio Ramadan 2021, le date e gli orari in Italia Il calendario lunare e la durata del Ramadan Le date di inizio e di fine del Ramadan non sono ...annunciato restrizioni da applicare al secondo Ramadan celebrato durante la pandemia da coronavirus. Il ...

Covid: Brasile, nuovo record di 4.249 morti in 24 ore Il Brasile ha registrato un nuovo record giornaliero di decessi provocati dal coronavirus: nelle ultime 24 ore sono morte nel Paese 4.249 persone, il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. I ...

Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 30mila tamponi, 1.075 nuovi positivi (3,6%). 1.162 guariti Regione Emilia Romagna Il contagio, la morte: ci lascia anche Fiaschi Il calcio pratese perde un pezzo dopo l’altro Per il presidente del CF2001 tutto è precipitato in meno di due settimane. Prima di lui l’addio a Pampaloni, Coveri, Morganti. E Paolo Rossi ...

Bollengo saluta Quinto Stratta Era l’ultimo partigiano vivente BOLLENGO Aveva un nome da legionario romano, ma era stato un partigiano. Ed ancora prima un alpino. Si chiamava Quinto Stratta, aveva 94 anni ed era l’ultimo dei partigiani di Bollengo. Si è spento la ...

Il calendario lunare e la durata del Ramadan Le date di inizio e di fine del Ramadan non...annunciato restrizioni da applicare al secondo Ramadan celebrato durante la pandemia da. Il ...Il Brasile ha registrato un nuovo record giornaliero di decessi provocati dal: nelle ultime 24 oremorte nel Paese 4.249 persone, il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. I ...Per il presidente del CF2001 tutto è precipitato in meno di due settimane. Prima di lui l’addio a Pampaloni, Coveri, Morganti. E Paolo Rossi ...BOLLENGO Aveva un nome da legionario romano, ma era stato un partigiano. Ed ancora prima un alpino. Si chiamava Quinto Stratta, aveva 94 anni ed era l’ultimo dei partigiani di Bollengo. Si è spento la ...