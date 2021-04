Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i decessi: +130 (ieri 109). Il tasso di positività scende al 4,6% (Di giovedì 8 aprile 2021) Il bollettino dell’8 aprile Crescono ancora i decessi legati al Coronavirus in Lombardia. Oggi, 8 aprile, se ne registrano 130. ieri i morti in Regione erano stati 109, in brusca crescita rispetto al giorno precedente, il 6 aprile, quando se ne erano segnalati 53. L’ultimo bollettino riporta anche 2.537 nuovi casi positivi, individuati su 54.280 tamponi. ieri i contagi tracciati erano stati 2.569. Il tasso di positività oggi è al 4,6% (ieri era al 5,4%). Negli ospedali ci sono 6.501 persone ricoverate con sintomi (-94 rispetto a ieri). In terapia intensiva si trovano invece 830 persone (– 4 rispetto al totale di ieri), di cui 56 nuovi ingressi. Il numero delle persone guarite e/o dimesse ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Il bollettino dell’8 aprile Cresconolegati alin. Oggi, 8 aprile, se ne registrano 130.i morti in Regione erano stati 109, in brusca crescita rispetto al giorno precedente, il 6 aprile, quando se ne erano segnalati 53. L’ultimo bollettino riporta anche 2.537 nuovi casi positivi, individuati su 54.280 tamponi.i contagi tracciati erano stati 2.569. Ildioggi è al 4,6% (era al 5,4%). Negli ospedali ci sono 6.501 persone ricoverate con sintomi (-94 rispetto a). In terapia intensiva si trovano invece 830 persone (– 4 rispetto al totale di), di cui 56 nuovi ingressi. Il numero delle persone guarite e/o dimesse ha ...

