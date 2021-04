'Canzoni sul Senio', dieci inediti sulla Liberazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Le Canzoni sono disponibili su Spotify ma una copia cd dell'album si può anche acquistare (info@primolacotignola.it). . Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Lesono disponibili su Spotify ma una copia cd dell'album si può anche acquistare (info@primolacotignola.it). .

'Canzoni sul Senio', dieci inediti sulla Liberazione Esce il 10 aprile il disco 'Canzoni sul Senio', nel quale diversi artisti (tra cui Giacomo Toni, Francesca Amati, Moder, Enrico Farnedi e l'attore Gianni Parmiani) si sono messi in gioco per scrivere canzoni ispirate alla ...

