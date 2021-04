Calcio a 5, qualificazioni Euro 2022: Italia sconfitta dal Belgio per 5-4 (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel match valevole per le qualificazioni degli Europei 2022, l’Italia è stata battuta per 5-4 dal Belgio. In quel di Liegi, gli azzurri hanno subito la prima sconfitta delle qualificazioni, che però non fa male in virtù della qualificazione già acquisita aritmeticamente. Partenza complicata per gli uomini di Bellarte, che si ritrovano subito in svantaggio a causa dei gol di Diniz Pinheiro e Ghislandi. Il primo gol azzurro porta la firma di Musumeci al 7?, ma il Belgio riporta a due le reti di vantaggio grazie a Rahou. La prima frazione si chiude però bene per l’Italia grazie al gol di Cainan a 18” dallo scadere. Nella ripresa, purtroppo, la situazione peggiora e la squadra di Bachar mette in ghiaccio la vittoria in virtù delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel match valevole per ledeglipei, l’è stata battuta per 5-4 dal. In quel di Liegi, gli azzurri hanno subito la primadelle, che però non fa male in virtù della qualificazione già acquisita aritmeticamente. Partenza complicata per gli uomini di Bellarte, che si ritrovano subito in svantaggio a causa dei gol di Diniz Pinheiro e Ghislandi. Il primo gol azzurro porta la firma di Musumeci al 7?, ma ilriporta a due le reti di vantaggio grazie a Rahou. La prima frazione si chiude però bene per l’grazie al gol di Cainan a 18” dallo scadere. Nella ripresa, purtroppo, la situazione peggiora e la squadra di Bachar mette in ghiaccio la vittoria in virtù delle ...

Advertising

ilpost : Tutti i modi del calcio spagnolo per non chiamare “Kosovo” il Kosovo - supereroetv : Vi svelo una cosa... Ho cominciato a seguire il calcio seriamente dalle ultime due partite delle qualificazioni del… - zazoomblog : Calcio a 5 Qualificazioni Europei 2022: Belgio-Italia 5-4 sconfitta ‘indolore’ a Liegi per gli uomini di Bellarte -… - sportface2016 : #Calcioa5, qualificazioni Euro 2022: #Italia sconfitta dal #Belgio per 5-4 - LinkaTv : E' iniziato Calcio a 5 : Qualificazioni Ca su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -