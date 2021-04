Biden davanti al muro con il Messico (Di giovedì 8 aprile 2021) Che significa che il presidente Joe Biden di fronte alla crisi migratoria con il Messico starebbe considerando come “uno dei progetti” la possibilità di non congelare definitivamente i fondi già stanziati per la costruzione del muro lungo la frontiera meridionale? La storia del muro è lunga. La frontiera tra Usa e Messico è estesa (3100 km) e variegata (Rio Grande, montagne, deserto, città). Da essa arrivano negli Stati Uniti migliaia di latinos in piccola parte attraverso i varchi legali, e in gran parte illegalmente provenienti dal Messico e centro America veicolati dai trafficanti. L’immigrazione dei latinos è anomala anche per un Paese fondato sulla società aperta. Oggi la minoranza dei latinos è divenuta la più numerosa (circa il 16% dell’intera popolazione), è concentrata nel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Che significa che il presidente Joedi fronte alla crisi migratoria con ilstarebbe considerando come “uno dei progetti” la possibilità di non congelare definitivamente i fondi già stanziati per la costruzione dellungo la frontiera meridionale? La storia delè lunga. La frontiera tra Usa eè estesa (3100 km) e variegata (Rio Grande, montagne, deserto, città). Da essa arrivano negli Stati Uniti migliaia di latinos in piccola parte attraverso i varchi legali, e in gran parte illegalmente provenienti dale centro America veicolati dai trafficanti. L’immigrazione dei latinos è anomala anche per un Paese fondato sulla società aperta. Oggi la minoranza dei latinos è divenuta la più numerosa (circa il 16% dell’intera popolazione), è concentrata nel ...

Advertising

HuffPostItalia : Biden davanti al muro con il Messico - bakekaforever : Tutti oggi in parlamento (e su Facebook) a starnazzare per la #VonderLeyen fatta accomodare da #Erdogan su un divan… - ventunonews : A tre mesi dall'assalto a Capitol Hill, un'auto ha travolto due agenti davanti al Congresso. A Washington, però, si… - LORENZOSCHIAVAN : @Anpinazionale Non sono d'accordo con questa risposta 'Siamo davanti all’improvvisa esplosione di una nuova guerra… - UbaldoLorenzo : 'Chi ha pensato che fosse una buona idea?': Jill Biden tiene un discorso davanti alla gigantesca bandiera 'NAZI-INS… -