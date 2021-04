ATP Marbella 2021 | Fabio Fognini troppo brutto per essere vero | cede il passo a Jaume Munar racimolando solo tre giochi

Advertising

OA_Sport : ATP #Marbella 2021, Fabio #Fognini troppo brutto per essere vero, cede il passo a Jaume #Munar racimolando solo tre… - partidovivo : ? - CourtXperience : ATP 250 Marbella. Munar se gusta ante Fognini - zazoomblog : LIVE Fognini-Munar 2-6 1-0 ATP Marbella in DIRETTA: l’azzurro sventa due palle break a inizio secondo set -… - TENIPOcom : ATP 250 Marbella - Clay (Second Round) Jaume Munar (ESP) def. Fabio Fognini (ITA) 6:2 6:1 -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Marbella

Conto alla rovescia per il debutto di Fabio Fognini all'Andalucia Open, torneo250 con un montepremi di 408mila euro in corso a. Il campione di Arma di Taggia, n° 18 del ranking mondiale, scende in campo direttamente al secondo turno, alle 13.20 contro Jaume Munar, ...... in programma ain Spagna fino all' 11 aprile. L'armese accede direttamente al secondo turno dell' AnyTech365 Andalucia Open, un torneo250. Il tennista di Arma di Taggia, n. 18 ...Atp Marbella 2021, Fognini viene eliminato in due set da Munar: la partita si chiude con il punteggio di 6-2 6-1 ...Finisce subito l’avventura di Fabio Fognini sul rosso di Marbella. Il tennista ligure è troppo brutto per essere vero e cede senza colpo ferire a Jaume Munar, numero 95 del mondo, con un netto 6-2 6-1 ...