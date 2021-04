(Di giovedì 8 aprile 2021) E’ un nuovo stop and go, che rischia però di far deragliare ilvaccinale. La decisione dell’Europa, dunque del governo italiano, di raccomandare le dosi del vaccinoagli over 60, ‘scudando’ i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J, rischia di alimentare lo scetticismo verso il vaccino di Oxford. Con circa due milioni di dosiche ancora giacciono nei frigo e oltre un milione e duecentomila persone, tra docenti e forze dell’ordine, che attendono la seconda dose a maggio e che ora non sanno come andrà a finire. A chiedere chiarezza per loro, durante l’incontro con le Regioni, il governatore veneto Luca Zaia, che vuole “indicazioni certe”, “no a confusione o fai da te”, intima. Il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, una circolare con delle indicazioni chiare verrà scritta a breve. Le ...

Advertising

SmorfiaDigitale : AstraZeneca zavorra il piano vaccinale, ma Draghi tira dritto - zazoomblog : AstraZeneca zavorra il piano vaccini ma Draghi tira dritto - #AstraZeneca #zavorra #piano #vaccini - SmorfiaDigitale : AstraZeneca zavorra il piano vaccinale, ma Draghi tira dritto - bizcommunityit : AstraZeneca zavorra il piano vaccini, ma Draghi tira dritto - zazoomblog : AstraZeneca zavorra il piano vaccini ma Draghi tira dritto - #AstraZeneca #zavorra #piano #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca zavorra

Adnkronos

Di queste quasi 4 milioni sono targate. Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Alimentato dalla consapevolezza di un cambio di rotta che segna un'innegabile inversione a U, visto che a inizio campagnaveniva riservato proprio ai meno anziani. Con la Gran Bretagna, ...E' un nuovo stop and go, che rischia però di far deragliare il piano vaccinale. La decisione dell'Europa, dunque del governo italiano, di raccomandare le dosi del vaccino AstraZeneca agli over 60, 'sc ...E' un nuovo stop and go, che rischia però di far deragliare il piano vaccinale. La decisione dell'Europa, dunque del governo italiano, di raccomandare le dosi del vaccino AstraZeneca agli over 60, 'sc ...