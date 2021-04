Astrazeneca, Cts (Aifa): “Non segnalati segnali di rischio per trombosi per vaccini a Rna messaggero” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il caso Astrazeneca con la possibilità che ci sia un legame tra la somministrazione e trombosi rare impone domande anche sugli altri vaccini utilizzati. La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rileva che “al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio” di eventi trombotici “per i vaccini a mRNA. Non è invece ancora possibile esprimere un giudizio in merito ad altri vaccini che utilizzano piattaforme vaccinali virali”. Nel parere della Cts allegato alla circolare del ministero della Salute sull’aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anti-Covid di Astrazeneca si sottolinea che il bilancio beneficio/rischio del vaccino si conferma “complessivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Il casocon la possibilità che ci sia un legame tra la somministrazione erare impone domande anche sugli altriutilizzati. La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco () rileva che “al momento non sono stati identificati analoghidi” di eventi trombotici “per ia mRNA. Non è invece ancora possibile esprimere un giudizio in merito ad altriche utilizzano piattaforme vaccinali virali”. Nel parere della Cts allegato alla circolare del ministero della Salute sull’aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anti-Covid disi sottolinea che il bilancio beneficio/del vaccino si conferma “complessivamente ...

