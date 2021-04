Astrazeneca | Crisanti | «È sicuro | dall’Ema scelta allucinante La campagna vaccinale ora rischia»

(Di giovedì 8 aprile 2021)«è un vaccino che ha una reazione avversa grave ogni 2 milioni e mezzo di immunizzati: difficilmente si raggiungono livelli di sicurezza come questo». All’indomani delle conclusioni dell’Ema sul siero anglo-svedese, Andreatorna a difenderne validità e sicurezza, definendo «» la decisione dell’Agenzia europea del farmaco di demandare le decisioni finali su come utilizzarlo ai singoli Stati membri. Uno scarico di responsabilità che, in Italia, a suo avviso, è stato risolto adeguandosi alle decisioni altrui. «L’Italia si è allineata alla Germania», ha affermato. Da Berlino «decisione politica», ma l’Italia si allinea La rinuncia italiana a esercitare una «valutazione indipendente», ha quindi ammonito il professore di microbiologia dell’università di Padova in un’intervista a La ...

Lo scienziato prosegue: A chi gli domanda se esista effettivamente un rischio di trombosi collegato al vaccinoreplica: Lo scienziato precisa:... dietro al caosnon posso esserci solamente gli eventi avversi e le morti sospette, come ricordava ieri il microbiologo Andreaal Qn : "La colpa di? Che costa ...Il vaccino AstraZeneca, infatti ... di popolazione", ha detto il direttore dell'Aifa Magrini. Il virologo Andrea Crisanti ha invece ricordato che "prendere un aereo ha un rischio di trombosi ...Andrea Crisanti è duro sulla decisione di somministrare AstraZeneca in via preferenziale agli over 60. ”Una cosa allucinante, l’Agenzia europea dei medicinali non può lavarsene le mani in questo modo ...