Appalti truccati e mascherine ai familiari | arrestato il sindaco di Opera

Il sindaco di Opera, Antonino Nucera, è stato arrestato insieme ad altre quattro persone con l'accusa di aver truccato Appalti in favore di imprenditori conniventi e di aver sottratto mascherine a farmacie e anziani. Il sindaco di Opera, Antonino Nucera (Facebook)Il comune di Opera, in provincia di Milano, è stato travolto da uno scandalo. Questa mattina il primo cittadino, Antonino Nucera, la dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Rosaria Gaeta, e tre imprenditori edili, Giovanni Marino, Giuseppe Corona e Rosario Bonina, sono stati arrestati dai carabinieri. L'accusa, a vario titolo, è di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Per tutti e cinque sono scattati i ...

repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - MediasetTgcom24 : Appalti truccati a Opera (Milano), sindaco e tre imprenditori in arresto #opera - repubblica : ?? Appalti truccati, arrestato il sindaco di Opera (Milano). Mascherine destinate a Rsa distribuite a familiari e di… - Radio1Rai : #Opera (Milano). Appalti truccati e destinazione irregolare di mascherine di una RSA: sono tra i presunti illeciti… - thinkfree_carlo : RT @MDeGorgus: “Arrestato il sindaco di #Opera (MI): appalti truccati e mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici.” Opera pia. h… -