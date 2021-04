(Di giovedì 8 aprile 2021) Air– ph. credits @pscverona Joerg Eberhart: “Con questo sistema integrato, stiamo contribuendo a rendere il traffico aereo più rispettoso dell’ambiente e allo stesso tempo più conveniente” Air, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha ottenuto la convalida della Dichiarazione Ambientale presentata per il Sistema comunitario di eco gestione e audit(Eco-Management and Audit Scheme), uno strumento creato dalla Comunità europea al quale possono aderire le imprese pubbliche e private che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. I requisiti per l’adesione sono l’esistenza di un sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001:2015) e la presentazione, con successiva convalida, di una Dichiarazione Ambientale.promuove il miglioramento continuo delle ...

Advertising

Lopinionista : Air Dolomiti ottiene la certificazione EMAS - ItaliaaTavola : La biennale di Land Art delle Dolomiti torna dal 10 luglio al 12 settembre 2021 con dieci progetti artistici di res… - HellasVeronaFC : Anche la livrea da oggi parla chiaro: direzione #CagliariVerona con l’Official Partner @Air_Dolomiti ????????… - Olivier_D_Jbo : RT @torinoairport: Compie 50 anni la storia che lega @lufthansa a #TorinoAirport. Il primo collegamento tra il Piemonte e la Germania risal… - Paolo_Pilot : RT @torinoairport: Compie 50 anni la storia che lega @lufthansa a #TorinoAirport. Il primo collegamento tra il Piemonte e la Germania risal… -

Ultime Notizie dalla rete : Air Dolomiti

Alle 6 è decollato l'elicottero dell'Service Center, convenzionato con il Soccorso alpinoBellunesi, per effettuare un sorvolo e trasportare in quota le diverse squadre. Purtroppo poco ...Il tragico ritrovamento Alle 6 di gioved mattina decollato l'elicottero dell'Service Center, convenzionato con il Soccorso alpinoBellunesi, per effettuare un sorvolo e trasportare in ...Joerg Eberhart: "Con questo sistema integrato, stiamo contribuendo a rendere il traffico aereo più rispettoso dell’ambiente e allo stesso tempo più ...In tutta l’area non c’è quasi mai copertura telefonica. Alle 6 è decollato l’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per effettuare un sorvolo e ...