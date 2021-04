Addio a Mimmo Strazzullo | ex animatore della Riviera del Conero | ' Amico prezioso e leale'

Advertising

SportRepubblica : Il mesto addio del gentil Paulo e della sua Roma 'Morbidosa' - RepAsRoma : Il mesto addio del gentil Paulo e della sua Roma 'Morbidosa' - Chiara264647618 : Comunque, al di là di tutto, se muore Mimmo addio dinamiche #SvegliatiAmoreMio -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mimmo

AnconaToday

Un instancabile lavoratore e uno sportivo determinato con il team di atletica leggera Grottini di Porto Recanati,era molto conosciuto sulla Riviera del Conero poiché per anni aveva svolto il ...Tragedia a Marina di Lesina per la morte di Domenico Strazzullo.al famoso direttore del Villaggio Albatros di Marina venuto a mancare improvvisamente nella ... per tutti, direttore del ...Tagliabue allora affronta i manifestanti ma si arrende quando vede arrivare Sergio con in mano la lettera d’addio di Mimmo, quella in cui accusava il capo di aver risparmiato sulla manutenzione per ...NUMANA - Il mondo dell’animazione turistica in lutto. A soli 47 anni si è spento Domenico “Mimmo” Strazzullo, colonna portante del Santa Cristiana e poi del Nino de Fuego. Conosciutissimo in Riviera, ...