28enne morto dopo che la polizia lo aveva costretto a fare 300 squat come punizione per violazione coprifuoco

(Di giovedì 8 aprile 2021) Penaredondo, 28 anni, è morto il 5 aprile, esattamente due giorni dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre violava il coprifuoco delle 18:00 per comprare una bottiglia d'acqua. Siamo nella città di General Trias (Filippine). Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'uomo e gli amici che erano con lui sarebbero stati costretti dalla polizia a fare 100 squat da ripetere finché non li avessero fatti correttamente e all'unisono, arrivando così a ben 300. Penaredondo, dopo il fermo della polizia e la conseguente sanzione, sarebbe tornato a casa stremato. Ad attenderlo c'era la fidanzata Reichelyn che è rimasta sbigottita dal suo stato e che successivamente ha raccontato che il ragazzo "ha strisciato tutto il ...

Viola il coprifuoc o per il Covid e la polizia lo obbliga a fare 300 squat ma lui muore. Unfilippino, Darren Manaog Penaredondo, èdopo essere stato costretto dalla polizia a fare 300 squat come punizione dopo aver violato le norme anti Covid. Leggi anche > Il ragazzo è stato ...- - > L'accaduto Il giovane, Darren Manaog Pearedond o, il 5 aprile è. La compagna, Reichelyn Balce , ha dichiarato che il suo fidanzato, il povero Darren e un gruppo di amici, sono stati ...Viola il coprifuoco per il Covid e la polizia lo obbliga a fare 300 squat ma lui muore. Un 28enne filippino, Darren Manaog Penaredondo, è morto dopo essere stato costretto dalla polizia ...07 aprile 2021 a. a. a. Darren Manaog Penaredondo, 28 anni, è morto alla periferia di Manila, nelle Filippine, dopo essere stato costretto dalle forze dell’ordine a fare circa 300 squat come punizione ...