Zona Bianca, stasera in tv il nuovo programma con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti 7 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zona Bianca. E' questo il nome del programma che prenderà il via questa sera, mercoledì 7 aprile, in prima serata su Rete 4. Si tratta di una nuova trasmissione di approfondimento e attualità condotta da Giuseppe Brindisi e realizzata in collaborazione con Videonews e Tg4. Zona Bianca, stasera in tv: anticipazioni, temi Il programma dedicherà un ampio spazio a tutte le novità sul caso AstraZeneca, ancora al centro dell'attenzione mediatica. Il vaccino è stato posto (nuovamente) sotto analisi dall'Aifa e dall'Ema per capire se c'è un'eventuale correlazione con i rarissimi eventi trombotici, che si sono verificati nei Paesi Europei. Spazio anche a un'inchiesta sulle ingiustizie e sulla ...

