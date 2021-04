Whatsapp e Oms promuovono gli sticker dedicati ai vaccini (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Un abbraccio finalmente ritrovato, un bacio dato dopo molto tempo, una persona che taglia un traguardo, uno scudo simbolo di protezione. E poi ancora due aerei che volano intorno al mondo, l’arcobaleno che esce da un tubetto, cerotti colorati a forma di cuore, persone che danzano e il sole che festeggia. Sono alcune delle 23 immagini che caratterizzano ‘vaccines for all’ (vaccini per tutti), il nuovo pacchetto di sticker per ios e android ora a disposizione su WhatsApp creato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Un abbraccio finalmente ritrovato, un bacio dato dopo molto tempo, una persona che taglia un traguardo, uno scudo simbolo di protezione. E poi ancora due aerei che volano intorno al mondo, l’arcobaleno che esce da un tubetto, cerotti colorati a forma di cuore, persone che danzano e il sole che festeggia. Sono alcune delle 23 immagini che caratterizzano ‘vaccines for all’ (vaccini per tutti), il nuovo pacchetto di sticker per ios e android ora a disposizione su WhatsApp creato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

