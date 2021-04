Volley, Civitanova vola in Finale Scudetto! Trento sconfitta in gara-4, ora la sfida a Perugia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Civitanova si è qualificata alla Finale Scudetto di Volley maschile. La Lube ha sconfitto Trento per 3-0 (25-19; 25-23; 25-23) in una tiratissima gara-4, ha espugnato la tana dei dolomitici per la seconda volta e ha chiuso la serie sul 3-1, guadagnando così il pass per l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. I cucinieri affronterranno Perugia nel confronto annunciato alla vigilia della SuperLega, il massimo campionato italiano. I cucinieri avevano iniziato malissimo la serie, perdendo tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, poi sono stati impeccabili contro i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e sono stati lucidissimi in tre partite estremamente tirate nei singoli set. La società biancorossa avrà così la possibilità di disputare la settima Finale playoff della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)si è qualificata allaScudetto dimaschile. La Lube ha sconfittoper 3-0 (25-19; 25-23; 25-23) in una tiratissima-4, ha espugnato la tana dei dolomitici per la seconda volta e ha chiuso la serie sul 3-1, guadagnando così il pass per l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. I cucinieri affronterrannonel confronto annunciato alla vigilia della SuperLega, il massimo campionato italiano. I cucinieri avevano iniziato malissimo la serie, perdendo tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, poi sono stati impeccabili contro i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e sono stati lucidissimi in tre partite estremamente tirate nei singoli set. La società biancorossa avrà così la possibilità di disputare la settimaplayoff della ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Finisce il sogno #scudetto per la @trentinovolley - sportface2016 : Volley, Playoff #Superlega 2021: #Civitanova archivia la pratica #Trento e raggiunge #Perugia in finale - Gazzetta_it : #VcomeVolley #Superlega @VolleyLube Simon e Juantorena, Civitanova è in finale scudetto - xspidermommy : RT @LorenzoMalvi: Sarà Lube #Civitanova - Sir #Perugia la finale scudetto del campionato italiano! #sport #gym #pallavolo #volley #volleyba… - zazoomblog : LIVE Trento-Civitanova 0-2 (19-25 23-25 19-19) gara-4 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETT… -