(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell’ambito della prevenzione e il contrasto sulla venditadi prodotti adi olio con CBD (cannabidiolo, definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “una sostanza chimica naturalmente presente nelle piante di” e talvolta utilizzata in campo medico), i Carabinieri del NAS di Milano, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri AIFA che ha eseguito un ampio monitoraggio delle piattaforme e-commerce nazionali, dopo approfonditi accertamenti svolti presso una piattaforma logistica ubicata nella provincia meneghina, ha sottoposto a sequestro 25 confezioni di olio CBD integrato con vitamina D pubblicizzati e venduti on line per le presunte proprietà terapeutiche e miracolose anti-19. Il sequestro I suddetti prodotti, assertivamente vantanti proprietà terapeutiche anche per la cura del ...

Advertising

_ngecu : RT @CorriereCitta: Vendevano online cure ‘miracolose’ contro il Covid a base di cannabis: oscurato sito web rumeno - CorriereCitta : Vendevano online cure ‘miracolose’ contro il Covid a base di cannabis: oscurato sito web rumeno - veneziatoday : Vendevano automobili online a più persone senza consegnarle: 11 persone arrestate - canaledieci : Vendevano online vaccini anti-Covid a 155 euro a dose. Bloccati -

Ultime Notizie dalla rete : Vendevano online

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Read More In Evidenza Vaccino covid Lazio, da mezzanotte 7 aprile prenotazioneper cittadini ... truffa nella compravendita di auto di lusso, 11 arresti - VIDEO 6 Aprile 2021auto di ...Read More In Evidenza Vaccino covid Lazio, da mezzanotte 7 aprile prenotazioneper cittadini ... truffa nella compravendita di auto di lusso, 11 arresti - VIDEO 6 Aprile 2021auto di ...L’insegna di supermercati il Centesimo prende posizione e vende gli assorbenti senza IVA proponendo a tutte le clienti un’offerta più equa e molto conveniente. Si tratta de “il Centesimo per le donne” ...L’inchiesta della Polstrada partita da una segnalazione della Motorizzazione rodigina. Vittime in tutta Italia, danni per 600mila euro ...