Vaccino AstraZeneca | Locatelli | Raccomandato uso preferenziale per over 60

(Di mercoledì 7 aprile 2021) "Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione di fatto decisa dal ministro Speranza dopo un confronto è stato quello di raccomandare usonei soggetti oltre 60 anni di età (GUARDA IL VIDEO). Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione diin chi ha ricevuto la prima dose di questo". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, durante conferenza stampa del ministero della Salute sulle valutazioni dell'Ema in relazione alanti Covid-19 Vaxzevria di. "La decisione è stata presa in via precauzionale, ma ilè utilizzabile in tutte le fasce di popolazione", ha precisato il direttore dell'Agenzia ...

L'ennesimo colpo di scena suldi, che sar ora raccomandato per gli over 60 dopo esser stato consigliato per gli under 55 e poi esteso a tutte le classi di et , costringe il ...'Abbiamo appena finito una lunga riunione con il governo - ha detto - e per ilc'è bisogno di chiarezza. Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di fare un nuovo piano ...I trombi sanguigni rari possono essere considerati un effetto collaterale “molto raro” del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19, ma i benefici del siero continuano a essere superiori ai rischi. È ...(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile 2021 “Ci sono delle ipotesi circa le cause dei fenomeni trombotici e tromboembolici dopo l’iniezione del vaccino Astrazeneca, come una reazione anomala del sistema immun ...