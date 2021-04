Vaccini, media: Ema valuta se violate norme etiche per lo Sputnik V (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riporta il 'Financial Times', l'Agenzia europea per i medicinali la prossima settimana avvierà un'indagine per verificare se durante la sperimentazione clinica del vaccino russo Sputnik ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riporta il 'Financial Times', l'Agenzia europea per i medicinali la prossima settimana avvierà un'indagine per verificare se durante la sperimentazione clinica del vaccino russo...

Advertising

silvia_sb_ : Tra furbetti, raccomandati, professionisti, gente che “chiamo parenti/amici a fine turno per le dosi avanzate”, vac… - marcodimaio : Oggi #7aprile tornano in classe 5,6 mln di studenti (dall'asilo alla 1^ media). Fatto importante per alunni e famig… - Agenzia_Ansa : Entro giugno 50 milioni di vaccini, finora ne sono arrivati 14. Ora la media è di 243mila somministrazioni al giorn… - gimaggioni : RT @CastellinoLuigi: Il re Draghi è già nudo,dopo appena pochi mesi,sui vaccini,sui ristori, e sulla tenuta sociale è tutto un flop, una co… - angelor : Ridicoli -