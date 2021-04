Un assedio alle coste italiane: gli sbarchi sono quasi triplicati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mauro Indelicato Rispetto al 2020 l'aumento del numero degli sbarchi è stato nell'ordine del 200%: si prevedono settimane intense sul fronte immigrazione, in allerta il governo di Mario Draghi Il primo trimestre del 2021 sul fronte immigrazione si è concluso con un bilancio molto pesante. Al 31 marzo, come riportato dai dati del Viminale, i migranti arrivati irregolarmente nel nostro Paese sono stati 6.997. Nello stesso periodo del 2020 la cifra si è fermata, si fa per dire, a 2.794. Aprile non è partito nel migliore dei modi: dopo la prima settimana si è sforata la cifra di 1.000 migranti approdati, lo scorso anno nell'intero mese le persone sbarcate erano state 671. In poche parole, in pochi giorni è stata superata la cifra registrata nell'arco di quattro settimane. Andando a guardare complessivamente la situazione, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mauro Indelicato Rispetto al 2020 l'aumento del numero degliè stato nell'ordine del 200%: si prevedono settimane intense sul fronte immigrazione, inrta il governo di Mario Draghi Il primo trimestre del 2021 sul fronte immigrazione si è concluso con un bilancio molto pesante. Al 31 marzo, come riportato dai dati del Viminale, i migranti arrivati irregolarmente nel nostro Paesestati 6.997. Nello stesso periodo del 2020 la cifra si è fermata, si fa per dire, a 2.794. Aprile non è partito nel migliore dei modi: dopo la prima settimana si è sforata la cifra di 1.000 migranti approdati, lo scorso anno nell'intero mese le persone sbarcate erano state 671. In poche parole, in pochi giorni è stata superata la cifra registrata nell'arco di quattro settimane. Andando a guardare complessivamente la situazione, ...

