Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata – VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 19.33 – Nandez a rischio – A proposito di Inter-Cagliari: Nahitan Nandez anche oggi si è allenato a parte e quindi resta in dubbio per la gara contro i nerazzurri. Ore 19.03 – Barella squalificato – Giallo pesante in Inter-Sassuolo. Al 16° minuto l’arbitro Irrati ha sventolato in faccia a Nicolò Barella un cartellino giallo. Il centrocampista nerazzurro era diffidato e per questo motivo salterà la gara con il Cagliari in programma domenica alle 12:30. Ore 18.55 – Roma, la conferenza di Fonseca – l tecnicoRoma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigiliagara contro l’Ajax in Europa League«Io sento la squadra ...