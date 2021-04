Tg Cinema, edizione del 7 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Addio alla censura cinematografica. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il decreto che accantona “quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Tra le pellicole censurate nella storia del cinema ci sono ‘Blow-Up’ di Michelangelo Antonioni, ‘Nodo alla gola’ di Alfred Hitchcock, ‘Arancia meccanica’ di Stanley Kubrick e ‘Totò che visse due volte’ di Ciprì e Maresco. Senza dimenticare il caso più eclatante di ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci, diventato simbolo del conflitto tra censura e libertà di espressione artistica. Il film con Marlon Brando e Maria Schneider è stato censurato a causa delle numerose scene erotiche che all’epoca hanno suscitato un forte impatto emotivo e sono state giudicate scandalose. Con il decreto, le pellicole saranno classificabili in base al pubblico di destinazione: opere per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere vietate ai minori di anni 14 (ma possono essere visionate a 12 anni compiuti e con un genitore ) e opere vietate ai minori di anni 18 (ma possono essere visionate a 16 anni compiuti e con un genitore). ‘LA SIRENETTA’, IN SARDEGNA IL SET DEL LIVE-ACTION DISNEY Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) Addio alla censura cinematografica. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il decreto che accantona “quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Tra le pellicole censurate nella storia del cinema ci sono ‘Blow-Up’ di Michelangelo Antonioni, ‘Nodo alla gola’ di Alfred Hitchcock, ‘Arancia meccanica’ di Stanley Kubrick e ‘Totò che visse due volte’ di Ciprì e Maresco. Senza dimenticare il caso più eclatante di ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci, diventato simbolo del conflitto tra censura e libertà di espressione artistica. Il film con Marlon Brando e Maria Schneider è stato censurato a causa delle numerose scene erotiche che all’epoca hanno suscitato un forte impatto emotivo e sono state giudicate scandalose. Con il decreto, le pellicole saranno classificabili in base al pubblico di destinazione: opere per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere vietate ai minori di anni 14 (ma possono essere visionate a 12 anni compiuti e con un genitore ) e opere vietate ai minori di anni 18 (ma possono essere visionate a 16 anni compiuti e con un genitore). ‘LA SIRENETTA’, IN SARDEGNA IL SET DEL LIVE-ACTION DISNEY

