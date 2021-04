Sony punta all’hype con i nuovi teaser per il lancio dei prossimi XperiaHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021)si prepara aldella sua prossima lineup di smartphone Xperia III, attesa per la presentazione il prossimo 14 aprile, tra i quali dovrebbero essere presenti iXperia 1 III e 10 III – recentemente avvistati nei render – e probabilmente anche un nuovo compatto. Diversamente rispetto al passato, sembra chevoglia spingere maggiormente sul pedale dell’hype e ha cominciato a pubblicare deivideoche annunciano l’arrivo della nuova gamma di smartphone. Il primo filmato è sicuramente quello più interessante, in quanto non si focalizza esclusivamente sul segmento mobile della casa giapponese, bensì ci mostra tutti punti di forza dell’azienda in ognuno dei campi in cui è presente. Troviamo quindi tante citazioni ai suoi prodotti fotografici e video, al mondo ...

... a quello dell'audio - dalle casse agli speaker, senza dimenticare qualche cameo di alcuni dei suoi più celebri artisti che lavorano sotto l'etichetta Music - , il tutto spaziando per il mondo ... ... e a stabilire MLB: The Show come brand di punta per quanto riguarda il mondo dei videogiochi sportivi dedicati al baseball". Per Sony ovviamente non c'è un grande guadagno in termini di ... Esattamente come successo con i precedenti modelli Sony concentrerà il suo know-how nel settore foto/video, audio e gaming nel suo prodotto di punta: Xperia 1 III (Mark 3). Sony ha annunciato l'evento ...