Scuola | attacco hacker al registro elettronico Disagi nel giorno del ritorno in classe degli studenti

Advertising

repubblica : Attacco hacker per Axios, rientro a scuola senza registro elettronico - Agenzia_Ansa : Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola con le lezioni presenza. Il registro elettronico, fuori uso per… - jimihendrix1980 : C'è stato un attacco hacker alla scuola italiana - Italia_Notizie : Scuola, panico tra gli studenti: il registro elettronico Axios sotto attacco hacker - MaeyCat : RT @TgrRai: #Scuola, registro elettronico messo fuori uso da un attacco #hacker. Lo rende noto Axios, società che lo produce per il 40% deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola attacco

... ha reso noto il malfunzionamento della propria piattaforma a causa di un'hacker che la ha ... Il rientro aOggi in Italia è stato il giorno della ripresa delle lezioni in presenza per ...Disagi informatici nel giorno del rientro acon le lezioni presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Il registro elettronico, andato fuori uso a causa di unhacker, sarà ripristinato e sarà disponibile con tutti i suoi servizi ...Attacco hacker alle scuole, 4 su 10 sono senza registro elettronico. Cronaca - Il servizio dovrebbe essere ripristinato entro la mattina di domani ...Fuori uso i registri forniti dalla società Axios, che serve il 40% delle scuole italiane. Attivato il registro di emergenza ROMA — Nel giorno in cui sono tornati in classe, nella sola Toscana, 300mila ...