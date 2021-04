Roma chiama, Zingaretti risponde? Tutte le indiscrezioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Secondo Askanews dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd Romano per concordare una linea sul “caso concorsi”, l’ipotesi che sia l’ex segretario del Pd a sigillare con la sua candidatura l’alleanza Pd-M5S sembra l’unica che possa reggere alle pressioni interne e esterne ai Dem contrarie a questa strategia. Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera ha confermato che “se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza”, aggiungendo, all’indirizzo del neo segretario Enrico Letta, “in vista del voto di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena” di ritenere “doveroso scegliere anche candidature femminili”. Gli ex renziani ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicolapotrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Secondo Askanews dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pdno per concordare una linea sul “caso concorsi”, l’ipotesi che sia l’ex segretario del Pd a sigillare con la sua candidatura l’alleanza Pd-M5S sembra l’unica che possa reggere alle pressioni interne e esterne ai Dem contrarie a questa strategia. Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera ha confermato che “se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza”, aggiungendo, all’indirizzo del neo segretario Enrico Letta, “in vista del voto di Torino, Milano, Bologna,, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena” di ritenere “doveroso scegliere anche candidature femminili”. Gli ex renziani ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiama Liguria, la protesta dei ristoratori riapre le porte dei locali. Dalle 18 parte la "disobbedienza civile" Le rivendicazioni Dopo la manifestazione di martedì 6 aprile a Roma , gli organizzatori delle ... è una questione di sopravvivenza" 'Il vaccino per la ''variante imprese'' si chiama lavoro, sottolinea ...

L'attacco alle figlie di Maradona e l'importante rivelazione, l'avvocato Morla duro: 'so cosa lo ha ucciso' ... ' Non avete visto che Diego era indignato perchè la figlia di Dalma si chiama Roma? E Diego cosa rappresenta? Napoli, che è il contrario di Roma. Maradona è stato abbandonato, è morto da solo '. " ...

Martone, Traviata come un film nel vuoto di teatro di oggi chiamato da Carlo Fuortes, sovrintendente dell'Opera di Roma, a questa seconda impresa che Rai3 ha programmato venerdì 9 aprile in prima serata, dopo il successo a dicembre di un analogo, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono ... Uno studiograzie, s realizzato da Automobile Club Roma in collaborazione con la Fondazione Filippo Caracciolo (campione ...

