Riapertura scuole, Ghizzoni (PD): “Il Governo lavori per mettere in atto tutte le misure di sicurezza per studenti e personale” (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Una giornata particolare, oggi, per il rientro in classe di due alunne ed alunni su tre, indipendentemente dal colore, rosso o arancione, della Regione in cui vivono e prima della ripresa di attività economiche e commerciali. Sei milioni in tutto. E alla Camera i gruppi di maggioranza hanno condiviso una mozione unitaria che impegna il Governo a percorrere la strada della totale Riapertura delle scuole con precisi indirizzi, sostegno agli apprendimenti, benessere psico-fisico e tutela per la salute" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Una giornata particolare, oggi, per il rientro in classe di due alunne ed alunni su tre, indipendentemente dal colore, rosso o arancione, della Regione in cui vivono e prima della ripresa di attività economiche e commerciali. Sei milioni in tutto. E alla Camera i gruppi di maggioranza hanno condiviso una mozione unitaria che impegna ila percorrere la strada della totaledellecon precisi indirizzi, sostegno agli apprendimenti, benessere psico-fisico e tutela per la salute" L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Regioni in pressing per negozi e teatri. Pubblico allo stadio, l'ok per gli Europei ... mentre il pugliese Michele Emiliano avrebbe tenuto chiusi persino asili e scuole elementari. La ... Bonaccini ha in mente una riapertura selettiva per alcune categorie particolarmente danneggiate, come ...

Scuole aperte d'estate in Campania, il progetto dell'assessore regionale Lucia Fortini Sulla gestione in classe con la riapertura l'assessora ha sottolineato: 'Per la refezione e per la ... Infine, la Fortini ha annunciato l'intenzione dell'apertura delle scuole in estate: 'Il progetto ...

‘Con le chiacchiere non si riaprono le scuole in presenza e sicurezza’ Ma la scuola ha bisogno di fatti ... ma che non può essere sufficiente a garantire una riapertura in sicurezza e che, comunque, in Basilicata si è sviluppato con la completa assenza di regia e ...

