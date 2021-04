Quando torna la zona gialla e cosa riapre prima di maggio 2021: il piano di Draghi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nuovo Decreto, il secondo messo a punto dal Governo Draghi, è in vigore da oggi e sarà valido fino al 30 aprile. Con tutte le limitazioni e misure da zona arancione e rossa che abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi mesi di pandemia. Non ci sarà nessuna zona gialla, anche se è previsto nel testo un allentamento delle misure in quei territori dove si terrà necessario, sempre tenendo in considerazione l’andamento dei contagi. Con i dati da zona gialla, in molte Regioni potrebbero anche riaprire bar e ristoranti a pranzo, cinema, teatri, musei e mostre, sempre nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Come spiega Repubblica, al momento non si ha una data precisa per i possibili allentamenti, ma potrebbe essere intorno al 26 aprile, quattro giorni prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nuovo Decreto, il secondo messo a punto dal Governo, è in vigore da oggi e sarà valido fino al 30 aprile. Con tutte le limitazioni e misure daarancione e rossa che abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi mesi di pandemia. Non ci sarà nessuna, anche se è previsto nel testo un allentamento delle misure in quei territori dove si terrà necessario, sempre tenendo in considerazione l’andamento dei contagi. Con i dati da, in molte Regioni potrebbero anche riaprire bar e ristoranti a pranzo, cinema, teatri, musei e mostre, sempre nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Come spiega Repubblica, al momento non si ha una data precisa per i possibili allentamenti, ma potrebbe essere intorno al 26 aprile, quattro giorni...

