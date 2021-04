Ps5: Final Fantasy XVI potrebbe uscire nel 2021, ma rimarrà un’esclusiva? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Final Fantasy XVI potrebbe uscire presto su Ps5, ma l’ultimo capitolo della storica saga rimarrà un’esclusiva? In sede di presentazione di Ps5, Final Fantasy XVI – ultimo capitolo della saga Fantasy più famosa al mondo – è stato uno dei pezzi forti della proposta ludica di Sony per questo inizio generazione. Sono in tantissimi, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021)XVIpresto su Ps5, ma l’ultimo capitolo della storica saga? In sede di presentazione di Ps5,XVI – ultimo capitolo della sagapiù famosa al mondo – è stato uno dei pezzi forti della proposta ludica di Sony per questo inizio generazione. Sono in tantissimi, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Final Fantasy XVI è un'esclusiva PS5 temporale L'attesissimo Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva PS5 temporale. L'ufficialità arriva direttamente dal sito di PlayStation . Nella sezione "Esclusive PlayStation su console dei nostri partner", è elencato FFXVI con ...

Final Fantasy XVI è un'esclusiva PS5 temporale L'attesissimo Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva PS5 temporale. L'ufficialità arriva direttamente dal sito di PlayStation. Nella sezione "Esclusive PlayStation su console dei nostri partner", è elenc ...

