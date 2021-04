Prodotti anti Covid a base di cannabidiolo: sequestro nel Milanese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vendevano sul web olio Cbd integrato con vitamina D dalle presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il Covid 19. E' quanto emerso a seguito di un ampio monitoraggio delle piattaforme di e ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vendevano sul web olio Cbd integrato con vitamina D dalle presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il19. E' quanto emerso a seguito di un ampio monitoraggio delle piattaforme di e ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Milano, prodotti alla cannabis venduti come cure anti-Covid: sequestri da 44mila euro - worldcannanews1 : RT @LaStampa: Milano, prodotti alla cannabis venduti come cure anti-Covid: sequestri da 44mila euro - LaStampa : Milano, prodotti alla cannabis venduti come cure anti-Covid: sequestri da 44mila euro - TelevideoRai101 : Prodotti 'anti-Covid',sequestri dei Nas - ZenatiDavide : Prodotti anti-Covid a base di Cbd: sequestri del Nas nel Milanese: Venticinque confezioni di olio Cbd integrato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotti anti Prodotti "anti - Covid",sequestri dei Nas 8.00 Prodotti "anti - Covid",sequestri dei Nas Venticinque confezioni di olio Cbd integrato con vitamina D pubblicizzate e vendute on line per le presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il ...

Prodotti anti Covid a base di cannabidiolo: sequestro nel Milanese Il blitz ha anche portato al sequestro amministrativo di 179 confezioni di cosmetici e 445 confezioni di prodotti , tutti a base di Cbd, in vari formati ma tutti privi di informazioni in lingua ...

Prodotti anti Covid a base di cannabidiolo: sequestro nel Milanese IL GIORNO Firenze, traffico cinese di farmaci illeciti anti Covid: i Nas sequestrano 6.200 confezioni Traffico cinese di farmaci , i Nas sequestrano oltre seimila confezioni di cui diversi anti Covid . I farmaci erano privi di autorizzazioni ...

Prodotti anti Covid a base di cannabinoidi: sequestro nel Milanese Scoperta società rumena che vendeva senza autorizzazione olio Cbd integrato con vitamina D dalle presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il virus ...

8.00- Covid",sequestri dei Nas Venticinque confezioni di olio Cbd integrato con vitamina D pubblicizzate e vendute on line per le presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il ...Il blitz ha anche portato al sequestro amministrativo di 179 confezioni di cosmetici e 445 confezioni di, tutti a base di Cbd, in vari formati ma tutti privi di informazioni in lingua ...Traffico cinese di farmaci , i Nas sequestrano oltre seimila confezioni di cui diversi anti Covid . I farmaci erano privi di autorizzazioni ...Scoperta società rumena che vendeva senza autorizzazione olio Cbd integrato con vitamina D dalle presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il virus ...