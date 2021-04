“Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” | la petizione online di Confesercenti

(Di mercoledì 7 aprile 2021) FVG – “le”. Si chiama così la giornata di mobilitazione diffusa indetta per il 7 aprile da. L’obiettivo è quello di dare voce alle necessità e alle richieste delle attività economiche (del terziario, del commercio, del turismo), attraverso iniziative promosse in tutte le Regioni italiane: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alledi riaprire in sicurezza. Proposte che sono oggetto anche di una, che è possibile sottoscrivere su change.org (e disponibile anche sul sito www..it). «La mobilitazione è stata proposta durante ...

Confesercenti : ?? Portiamo le #imprese fuori dalla pandemia ? Mobilitazione nazionale #Confesercenti ? Leggi qui e firma la… - slory1965 : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Portiamo le imprese fuori dalla pandemia… - lavocedelne : Trento, Confesercenti incontra la Provincia: “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” - Vivodisogniebas : Confesercenti chiede aiuto a Mattarella: 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia' - FattodelGargano : “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, mobilitazione promossa da #Confesercenti -

LIVORNO - Nel giorno della manifestazione nazionale "lefuori dalla pandemia" una delegazione diha incontrato il sindaco Luca Salvetti e il prefetto Paolo d'Attilio. "Abbiamo consegnato al prefetto la nostra documentazione e le ...Un vero e proprio manifesto dal titolo più che significato 'lefuori dalla pandemia' che vuole indicare le azioni urgenti per far superare a tutto il settore la drammatica crisi in ...Lo riferisce una nota di Palazzo Lombardia. Il documento di Confesercenti si intitola 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia' e punta a indicare le azioni per far superare a tutto il settore la ...La sede operativa è a Dubai, la porta commerciale al mondo arabo. Dopo tre decenni di successi occupandosi del supporto alle piccole e medie imprese metalmeccaniche nello sviluppo del loro business ...