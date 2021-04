Omofobia | Zan | ' basta alibi per Ostellari | prossima settimana via ai lavori' **

Advertising

TgLa7 : #Omofobia: M5s Pd Iv e Leu, calendarizzare disegno di legge Zan - Corriere : Cracco: «Sulla legge contro l’omofobia ritardi senza motivo, mandiamola in tavola subito» - Corriere : L’appello di Bottura a favore del ddl «Zan»: «Approvare subito una legge contro l’omof... - ScuolaChest : RT @jacopocoghe: La legge #omofobia punisce anche le tue idee! #zan #fedez #omotransfobia #restiamoliberi #stopddlzan - gayburg : La Lega ottiene il rinvio della legge contro l'omofobia. Pillon sfotte le vittime: «DDL Zan alle calende» -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Zan

Ma cosa prevede concretamente il ddl? Il provvedimento estende le fattispecie di reato coperte ...per il 17 maggio (come avviene già in tutto il mondo) la giornata nazionale contro l', la ...... dove M5S, Pd, Leu e Iv, hanno chiesto la calendarizzazione del ddl, sui reati connessi all'. "Lo avevamo segnalato sin da novembre. Evidentemente qualcuno non aveva letto bene le carte. ...Niente calendarizzazione del ddl Zan, si dovrà prima procedere ad accorpare la norma sui reati d'odio, con altri disegni di legge su temi analoghi presenti in Parlamento. E' la soluzione, formalmente ...I 4 ddl assimilabili finiranno nell'ufficio della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, andranno quindi trasferiti in sede referente, per poi eventualmente calendarizzare le norme.