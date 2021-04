“Non stiamo al circo”. Amici, l’allievo contro Arisa a poco dalla nuova puntata del Serale. Si mette in mezzo anche Anna Pettinelli (Di mercoledì 7 aprile 2021) ‘Amici 20’ è entrato ormai nel vivo e sono innumerevoli le polemiche scoppiate finora. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha parlato uno dei giudici, il cantante Stash. Prima di riferirvi del suo commento sulla maestra Alessandra Celentano, l’artista si è soffermato sulla presenza al programma: “Ad Amici ormai ho interpretato tutti i ruoli. Per quanto riguarda il protocollo, è faticoso ma salvifico”. Poi ha sferrato l’attacco super velenoso. Infatti, ha detto: “Di lei non mi piace la cattiveria gratuita, ma la sua preparazione sì, è indiscutibile”. Dunque, giudizio positivo per quanto concerne la sua professionalità, ma i suoi comportamenti nei confronti degli allievi non sono ben accetti nemmeno dal componente della band dei The Kolors. Ora ad essere tirata in ballo è stata l’insegnante di canto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) ‘20’ è entrato ormai nel vivo e sono innumerevoli le polemiche scoppiate finora. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha parlato uno dei giudici, il cantante Stash. Prima di riferirvi del suo commento sulla maestra Alessandra Celentano, l’artista si è soffermato sulla presenza al programma: “Adormai ho interpretato tutti i ruoli. Per quanto riguarda il protocollo, è faticoso ma salvifico”. Poi ha sferrato l’attacco super velenoso. Infatti, ha detto: “Di lei non mi piace la cattiveria gratuita, ma la sua preparazione sì, è indiscutibile”. Dunque, giudizio positivo per quanto concerne la sua professionalità, ma i suoi comportamenti nei confronti degli allievi non sono ben accetti nemmeno dal componente della band dei The Kolors. Ora ad essere tirata in ballo è stata l’insegnante di canto ...

Advertising

giulianopisapia : Faccio mie le parole del portavoce di @amnestyitalia @RiccardoNoury sulla situazione di #PatrickZaky: stiamo assis… - FratellidItalia : ?? Non abbiamo fatto abbastanza per tutelare le categorie fragili, e al tempo stesso stiamo impedendo di lavorare an… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Ora dobbiamo ripartire e onorare questa maglia e ora non lo stiamo facendo. Abbiamo troppi alt… - Vannina89 : Ma come si permette. Ma stiamo scherzando? Ma se sono i suoi fans che vengono a rompere. IO NON SO NIENTE DI LEI E… - armcopp : Giusto per farvi capire: il #Napoli sarebbe dovuto andare in Champions in ciabatte, per non nominare altri. Il fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Non stiamo Imprese: Di Maio, governo comprende sofferenza e lavora per rimettere in moto economia A loro, innanzitutto, va il mio riconoscimento per non aver mai mollato", prosegue Di Maio, per chi ...ricorda che al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "noi stiamo ...

Covid, Di Maio: riaprire in sicurezza, subito nuovo dl Sostegni ... innanzitutto, va il mio riconoscimento per non aver mai mollato. Lo Stato deve reagire sostenendo queste famiglie e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noi stiamo ...

Il vaccino anti-Covid-19 è il salvagente. Ma non stiamo salvando i naufraghi Altreconomia Bloober Team cambia idea e non si farà acquisire, per ora Bloober Team non si farà acquisire al momento perché "c'è un alto rischio di perdere i propri obiettivi". La reputazione di Bloober Team è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e lo studio polacco ...

Covid Veneto, Zaia: “Stiamo finendo i vaccini” Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...

A loro, innanzitutto, va il mio riconoscimento peraver mai mollato", prosegue Di Maio, per chi ...ricorda che al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "noi...... innanzitutto, va il mio riconoscimento peraver mai mollato. Lo Stato deve reagire sostenendo queste famiglie e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noi...Bloober Team non si farà acquisire al momento perché "c'è un alto rischio di perdere i propri obiettivi". La reputazione di Bloober Team è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e lo studio polacco ...Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...