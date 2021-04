Nessun procuratore ma analisti dei dati: ecco come De Bruyne ha ottenuto il rinnovo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Se si pensa ad una trattativa che riguardi il rinnovo di contratto, la prima cosa che può venire in mente è la figura ingombrante del procuratore di turno che conduce le danze e mette in difficoltà i club. Se andiamo ancora più nello specifico, la prima immagine che si crea nel cervello è quella del super procuratore Mino Raiola, intento in un testa a testa con il Milan per il rinnovo di Donnarumma. Nella giornata di ieri è arrivato un rinnovo di contratto importante per il panorama calcistico europeo: quello di Kevin De Bruyne con il Manchester City. Il calciatore belga vestirà la maglia dei citizens fino al 2025 e percepirà poco più di 18 milioni di euro a stagione.La particolarità di tutto ciò è che De Bruyne non ha coinvolto Nessun agente nella ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Se si pensa ad una trattativa che riguardi ildi contratto, la prima cosa che può venire in mente è la figura ingombrante deldi turno che conduce le danze e mette in difficoltà i club. Se andiamo ancora più nello specifico, la prima immagine che si crea nel cervello è quella del superMino Raiola, intento in un testa a testa con il Milan per ildi Donnarumma. Nella giornata di ieri è arrivato undi contratto importante per il panorama calcistico europeo: quello di Kevin Decon il Manchester City. Il calciatore belga vestirà la maglia dei citizens fino al 2025 e percepirà poco più di 18 milioni di euro a stagione.La particolarità di tutto ciò è che Denon ha coinvoltoagente nella ...

Advertising

ItaSportPress : Nessun procuratore ma analisti dei dati: ecco come De Bruyne ha ottenuto il rinnovo - - DrinhoAle : @BadPaskua Quindi dollarumma sta portando il contratto a scadenza per divertimento??Il suo procuratore non lo starà… - rugge83 : @itselee8 Poteva pensare a quello che stava combinando in combutta con il suo procuratore.. non c è nessun posto do… - IlMadao : @Cobretti_80 Chissà per a che condizioni lo farà gigio, ma d'altronde il Milan non è nelle condizioni di imporre nu… - achmar82 : @scar15385 Tetto massimo di tot milioni di ingaggio per ogni giocatore, senza nessun bonus aggiuntivo, diritti di i… -