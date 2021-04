Napoli | un membro dello staff sanitario positivo al Covid-19 | non è partito per Torino

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Undelè risultatoal coronavirus, ma non èpere dunque il gruppo è totalmente negativo al-19 in vista del match contro la Juventus, recupero della terza giornata di Serie A. Proprio in seguito al caso scoperto nella tarda serata di ieri, il gruppo squadra dopo la mezzanotte ha effettuato un nuovo giro di tamponi. SportFace.

. Ilnella notte ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi per la positività di un componente dello staff sanitario: "In seguito alla positività al Covid - 19 di un componente dello staff sanitario ...Undello staff delè risultato positivo al Covid. A comunicare la notizia è la stessa società partenopea in un comunicato ufficiale. La persona che ha contratto il virus, dunque, resterà in ...SSC Napoli caso Covid19 tra i membri dello staff non presente a Torino, nuovo tampone per tutti i giocatori con esito negativo Un nuovo caso di Covid19 nello staff tecnico del SSC Napoli ha ..."In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il grupp ...