Mythic Quest | episodio speciale in arrivo poco prima della seconda stagioneHDblog it

La seconda stagione di Mythic Quest è ormai alle porte, e la produzione intende celebrarla con un episodio speciale che andrà in onda, sempre su Apple TV Plus, qualche settimana in anticipo. Si chiamerà Mythic Quest: Everlight, e sarà una sorta di sequel del primo speciale, chiamato Quarantine: i Nostri sono alle prese con il ritorno in ufficio per la conferenza/evento/festa aziendale annuale, il cui nome è appunto Everlight. Nell'episodio si esploreranno le difficoltà pratiche ed emotive del ritorno alla vita normale post-coronavirus, dicono i produttori: è un episodio pieno di speranza, gioia e ottimismo. Sarà disponibile su TV+ a partire dal 16 aprile, insomma tra due venerdì. Durerà mezz'ora, sarà diretto da Rob ...

