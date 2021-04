Myanmar | quei rapporti oscuri tra i militari e il narcotraffico | così il golpe favorisce il mercato delle metanfetamine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilmilitare inrischia di vedere un solo vero vincitore: il. Il paese asiatico, da febbraio teatro di scontri tra l’esercito e i manifestanti che chiedono il ripristino del governo democratico di Aung San Suu Kyi, è infatti da tempo uno dei maggiori Stati produttori di droga. Storicamente legati al traffico di eroina, di cui ilè il secondo produttore al mondo, i narcotrafficanti birmani hanno deciso negli ultimi anni di puntare sulle droghe sintetiche, in particolare sulle pillole di Yaba, un derivatosoprannominato anche “droga della pazzia” per la sua capacità di generare euforia e allucinazioni in chi ne fa uso. Un traffico da 40 miliardi di dollari Note anche come pillole thai, le Yaba possono provocare una dipendenza fino a ...

Advertising

CieliSereni : Buona Pasqua?? Ricordando il Myanmar, la Siria e tutti quei posti dove si muore e si cerca disperatamente la Pace! -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar quei

ISPI

Poi nelle letture non solo è descritto il dramma dimomenti ma anche quello di questi giorni. C'è il tradimento di Giuda (anche lui assetato di potere e denaro), Gesù che si offre per espiazione ...' Pappagalli Verdi '. Eppure, fin dal 1999, quando Gino Strada - fondatore di EMERGENCY - ... Ancora vittime in Afghanistan, Mali,, Nigeria, Siria e Ucraina . E' un fatto comunque che ogni ...Il golpe militare in Myanmar rischia di vedere un solo vero vincitore: il narcotraffico. Il paese asiatico, da febbraio teatro di scontri tra l’esercito e i manifestanti che chiedono il ripristino del ...Mandalay (Agenzia Fides) - Una Pasqua di solidarietà, prossimità e conforto umano e spirituale è quella vissuta dalla suore di S. Giuseppe dell'Apparizione a Mandalay. Nei giorni scorsi le suore si so ...