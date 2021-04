Muore avvelenato per una pasta | attenzione al fiore che inganna

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ignazio Riccio Valerio Pinzana, 62enne di Travesio, in provincia di Pordenone ha ingerito il pericoloso colchico d’autunno, una pianta velenosa che sembra zafferano Quando ha raccolto quelviolaceo, che credeva fosse zafferano, non immaginava che di lì a poche ore avrebbe perso la vita. Non era uno sprovveduto Valerio Pinzana, 62enne di Travesio, in provincia di Pordenone, il quale era solito fare escursioni in montagna alla ricerca di erbe da utilizzare per le sue pietanze. Anche l’altro giorno l’ex collaboratore scolastico ha impiegato il suo tempo a disposizione per passeggiare all’aria aperta. Quando si è imbattuto nella distesa di fiori viola dal pistillo arancio non ha avuto dubbi e ha portato a casa una scorta di petali, pregustando il prelibato piatto diallo zafferano che avrebbe cucinato appena possibile. L’uomo, ...