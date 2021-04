LIVE Juventus-Napoli 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo con i bianconeri in vantaggio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Fine del1-0. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Chiesa al volo di piatto non trova la porta da ottima posizione. 39? Insigne da fuori spaventa Buffon con un tiro a giro. 37? Di Lorenzo prova a mettere in mezzo, spazza De Ligt. 35? Cuadrado salta due uomini e va al tiro, para Meret. 33? Falciato Chiesa dentro l’area di rigore dopo uno scarico in area, per l’arbitro non è rigore. 31?che non riesce ad attaccare sulla sinistra, prova per via centrale. 29? Fascia destra che funziona della, mentre a sinistra arrivano meno palloni. 27? Morata cerca Ronaldo ma sbaglia il passaggio. 25? Possesso palla prolungato per il. 23? Giallo per ...