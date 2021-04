La protesta dei commercianti nelle piazze di Torino | “Fateci riaprire”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Hanno esposto la loro merce ma non l’hanno messa in vendita. È questa lasimbolica degli ambulanti dei banchi non alimentari che i Dpcm anti Covid costringono alla chiusura. Una quindicina di banchi sono stati allestiti con capi di abbigliamento e oggetti per la casa: la merce però è solo in esposizione e non in vendita. “Avevamo detto che avremmo riaperto – spiega Simona Tagliaferri, presidente nazionale Afi-associazione fieristi italiani – e lo abbiamo fatto. Da troppo tempo non si lavora, e i ristori sono praticamente nulli. Ringraziamo comunque la questura e le istituzioni che ci hanno dato il permesso di svolgere questa manifestazione”. Proteste anche in altre parti della città, come nel quartiere Santa Rita dove ihanno bloccato largo Orbassanto. “Siamo tutti necessari”, la scritta sullo striscione, “Vogliamo lavorare ...