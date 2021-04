La moneta da 2 euro che potreste avere che vale quanto un auto | Ecco com’è fatta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una moneta da due euro ha assunto un valore pazzesco. Scopriamo nel dettaglio il prezzo e perché. Alcune monete sovrapposte l’una con l’altra (GettyImages)Nel mercato della numismatica sono molti i collezionisti che cercano di rivendere monete rare a prezzi davvero esorbitanti. Si potrebbero citare numerosi esempi: dalla moneta da dieci lire con olivo, fino ad arrivare a quella di due lire con spiga. Tuttavia, le monete che presentano errore di conio paradossalmente hanno un valore superiore rispetto alle altre. Una cosa è certa: nel mercato secondario di aste alcuni rivenditori hanno fatto una vera e propria fortuna. Alcuni hanno fiutato l’affare e hanno provveduto a fare in modo che i loro oggetti rari fossero conosciuti dal maggior numero di persone, anche se alcuni nutrono tuttora dubbi sulla veridicità delle ... Leggi su kronic (Di mercoledì 7 aprile 2021) Unada dueha assunto un valore pazzesco. Scopriamo nel dettaglio il prezzo e perché. Alcune monete sovrapposte l’una con l’altra (GettyImages)Nel mercato della numismatica sono molti i collezionisti che cercano di rivendere monete rare a prezzi davvero esorbitanti. Si potrebbero citare numerosi esempi: dallada dieci lire con olivo, fino ad arrivare a quella di due lire con spiga. Tuttavia, le monete che presentano errore di conio paradossalmente hanno un valore superiore rispetto alle altre. Una cosa è certa: nel mercato secondario di aste alcuni rivenditori hanno fatto una vera e propria fortuna. Alcuni hanno fiutato l’affare e hanno provveduto a fare in modo che i loro oggetti rari fossero conosciuti dal maggior numero di persone, anche se alcuni nutrono tuttora dubbi sulla veridicità delle ...

Advertising

StampaFin : Brexit, sterlina da record grazie al successo nelle vaccinazioni Ieri la moneta britannica aveva toccato i massimi… - CastigamattU : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… - marisavillani : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… - granieri_gianlu : @StefanoMarine10 @Riccard45524202 @Gitro77 Certo che ho la sicurezza di aver ragione!Lo stesso Draghi ammette che l… - alberto_parini : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… -