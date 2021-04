Juventus, Amoruso: “A Pirlo serve tempo. Mi meraviglierei se…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juventus è attesa dal difficile impegno di campionato contro il Napoli, nel match valevole per il recupero della seconda giornata di Serie A, rinviato per ben due volte per problematiche legate al Covid-19. I bianconeri vivono il peggior momento degli ultimi nove anni, il mese di marzo sarebbe dovuto essere quello decisivo e invece, la formazione di Andrea Pirlo non solo è stata eliminata anzitempo dalla Champions League, ma è stata praticamente tagliata fuori dal discorso scudetto con tre mesi di anticipo. Sul banco degli imputati è finito ovviamente l’allenatore, Pirlo avrebbe dovuto “farsi le ossa” sulla panchina dell’Under 23, far esperienza prima di guidare un top club. La società dunque non è esente da colpe perchè consapevole delle difficoltà a cui sarebbe potuto andare incontro l’ex centrocampista di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laè attesa dal difficile impegno di campionato contro il Napoli, nel match valevole per il recupero della seconda giornata di Serie A, rinviato per ben due volte per problematiche legate al Covid-19. I bianconeri vivono il peggior momento degli ultimi nove anni, il mese di marzo sarebbe dovuto essere quello decisivo e invece, la formazione di Andreanon solo è stata eliminata anzidalla Champions League, ma è stata praticamente tagliata fuori dal discorso scudetto con tre mesi di anticipo. Sul banco degli imputati è finito ovviamente l’allenatore,avrebbe dovuto “farsi le ossa” sulla panchina dell’Under 23, far esperienza prima di guidare un top club. La società dunque non è esente da colpe perchè consapevole delle difficoltà a cui sarebbe potuto andare incontro l’ex centrocampista di ...

