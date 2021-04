Isola 2021, presunto flirt tra Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin: l’indiscrezione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lei è una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021, lui è stato il volto rock dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E a quanto pare si sono innamorati. Drusilla Gucci e Damiano David, frontman dei Maneskin, avrebbero in corso un flirt, secondo alcune indiscrezioni. A lanciare la notizia è Novella 2000, che rivela come i due giovani protagonisti dello showbiz italiano avrebbero da poco iniziato a frequentarsi. Certo, una loro eventuale relazione sarebbe già in stand-by da qualche settimana, visto che Drusilla è attualmente impegnata in Honduras. Ma è possibile che prima della sua partenza sia scattato il colpo di fulmine tra lei e Damiano, un’indiscrezione che ha già messo in allerta tutti i loro ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lei è una delle protagoniste indiscusse dell’dei Famosi, lui è stato il volto rock dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E a quanto pare si sono innamorati.David, frontman dei, avrebbero in corso un, secondo alcune indiscrezioni. A lanciare la notizia è Novella 2000, che rivela come i due giovani protagonisti dello showbiz italiano avrebbero da poco iniziato a frequentarsi. Certo, una loro eventuale relazione sarebbe già in stand-by da qualche settimana, visto cheè attualmente impegnata in Honduras. Ma è possibile che prima della sua partenza sia scattato il colpo di fulmine tra lei e, un’indiscrezione che ha già messo in allerta tutti i loro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Groenlandia vota verde: no allo sfruttamento minerario del monte Kuanners… - LAbimbadiTZ : RT @Loranny4: 2018: Pechino express con concorrente Tommaso è stata l’edizione con il viaggio più lungo 2020: GFVIP, con Tommaso concorren… - Franca59580415 : RT @Loranny4: 2018: Pechino express con concorrente Tommaso è stata l’edizione con il viaggio più lungo 2020: GFVIP, con Tommaso concorren… - UnioneSarda : #Sardegna - Calano gli arrivi nell'Isola, in 24 ore 1.133 controlli -