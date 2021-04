Inter-Sassuolo, Lukaku straordinario: gol di testa, 1-0. Che assist di Young (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Inter è già in vantaggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 grazie ad un colpo di testa vincente del solito Romelu Lukaku. Da segnalare però la bella azione di Young sulla sinistra che mette un cross preciso, poi però ci pensa il centravanti belga che trova la torsione giusta e batte Consigli. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’è già in vantaggio. Nel match contro il, valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 grazie ad un colpo divincente del solito Romelu. Da segnalare però la bella azione disulla sinistra che mette un cross preciso, poi però ci pensa il centravanti belga che trova la torsione giusta e batte Consigli. In alto ildel gol. SportFace.

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ?? | INSIEME Fatti un selfie con il filtro instagram I M, riposta la foto con l’hashtag #IMInter e @inter. Colora… - IbenemeEmmanue3 : RT @goal: ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - theREALandri : RT @stapfutbol: Inter vs Sassuolo -