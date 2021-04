Insulti razzisti, Lucas “Goodzin” Martins sospeso per un anno da PUBG Mobile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie per l’organizzazione brasiliana di esports INTZ. Uno dei suoi giocatori, Lucas “Goodzin” Martins, è stato infatti colpito da una sospensione di un anno per aver espresso “commenti razzisti” contro un altro giocatore durante un match di PUBG Mobile. Goodzin e il team INTZ erano impegnati in una gara della prima stagione brasiliana della PUBG Mobile Pro League (PMPL). Ma durante un’intervista sul canale Twitch di ferzotetv, Goodzin ha chiamato un giocatore di un’altra squadra un “figlio di pu**ana nero” (in lingua portoghese, ndr). Lo streaming, avvenuto il 4 aprile, è stato successivamente cancellato, ma ormai il danno è fatto. Nella giornata di ieri è arrivata la ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie per l’organizzazione brasiliana di esports INTZ. Uno dei suoi giocatori,, è stato infatti colpito da una sospensione di unper aver espresso “commenti” contro un altro giocatore durante un match die il team INTZ erano impegnati in una gara della prima stagione brasiliana dellaPro League (PMPL). Ma durante un’intervista sul canale Twitch di ferzotetv,ha chiamato un giocatore di un’altra squadra un “figlio di pu**ana nero” (in lingua portoghese, ndr). Lo streaming, avvenuto il 4 aprile, è stato successivamente cancellato, ma ormai il dè fatto. Nella giornata di ieri è arrivata la ...

