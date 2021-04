Il video del prossimo Iphone Flip a conchiglia o pieghevole. I fan della mela entusiasti (Di mercoledì 7 aprile 2021) In un articolo precedente vi avevamo già anticipato che Apple , sembra ormai certo, lancerà un Iphone pieghevole, a conchiglia o più semplicemente l’Iphone Flip, ma adesso abbiamo un video. Apple sta valutando il design dell’atteso Iphone pieghevole attraverso la realizzazione di due prototipi. Il primo device potrebbe assomigliare nelle forme a Galaxy Z Fold 2, con una apertura a libro e una diagonale degna di un tablet. Il secondo design in fase di studio è a conchiglia quindi simile a Galaxy Z Flip. Ecco il video di quello che sembra più simile alla seconda opzione: Il device da chiuso, almeno dal video, sarebbe piccolo da stare in un palmo di mano, mentre da aperto ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) In un articolo precedente vi avevamo già anticipato che Apple , sembra ormai certo, lancerà un, ao più semplicemente l’, ma adesso abbiamo un. Apple sta valutando il design dell’attesoattraverso la realizzazione di due prototipi. Il primo device potrebbe assomigliare nelle forme a Galaxy Z Fold 2, con una apertura a libro e una diagonale degna di un tablet. Il secondo design in fase di studio è aquindi simile a Galaxy Z. Ecco ildi quello che sembra più simile alla seconda opzione: Il device da chiuso, almeno dal, sarebbe piccolo da stare in un palmo di mano, mentre da aperto ...

Advertising

NicolaPorro : Lo sfogo di Stefano Zecchi, durissimo contro Speranza, e il battibecco con Fiano del Pd. Ecco il video ???? - acmilan : #OnThisDay ?? Inter Stam and @jksheva7 decided our #UCL derby first-leg win ?? Stam e Shevchenko decidono l’andata… - IsolaDeiFamosi : Il Dio del reality?? #Isola ?? - GiulsGiulyGiuls : RT @itsmartinass: ho visto una gif e mi è tornata in mente la scena del git, che spettacolo, che angst mamma mia - Rosyfree74 : RT @gisellaruccia: Briatore dà a Sileri del 'ministro', si incasina con l'auricolare, disquisisce di Ema e Aifa e, dulcis in fundo, chiama… -