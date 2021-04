Il tesoro nascosto delle multinazionali: così, ogni anno, sottraggono al Fisco italiano 26 miliardi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Affari miliardi sparsi per tutto il mondo. Con una serie di stratagemmi che consentono, però, di sottrarre i loro tesori alle mani del Fisco. Il 40% dei profitti delle grandi multinazionali, le vere vincitrici di un’emergenza sanitaria che le ha arricchite a dismisura, è infatti custodito nei paradisi fiscali dove le tasse sono low-cost. Una pratica ancora, purtroppo, impunita, e che soltanto all’Italia costa 26 miliardi di mancati incassi l’anno. Stando ai calcoli di uno studio effettuato dall’università di Berkeley, quella di Copenaghem e del National Bureau for Economic Research, se tutti i paesi del mondo adottassero la stessa aliquota fiscale, l’Europa avrebbe un gettito superiore del 15% e gli Stati Uniti del 10%. A tanto ammontano le cifre sottratte all’erario dai colossi ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Affarisparsi per tutto il mondo. Con una serie di stratagemmi che consentono, però, di sottrarre i loro tesori alle mani del. Il 40% dei profittigrandi, le vere vincitrici di un’emergenza sanitaria che le ha arricchite a dismisura, è infatti custodito nei paradisi fiscali dove le tasse sono low-cost. Una pratica ancora, purtroppo, impunita, e che soltanto all’Italia costa 26di mancati incassi l’. Stando ai calcoli di uno studio effettuato dall’università di Berkeley, quella di Copenaghem e del National Bureau for Economic Research, se tutti i paesi del mondo adottassero la stessa aliquota fiscale, l’Europa avrebbe un gettito superiore del 15% e gli Stati Uniti del 10%. A tanto ammontano le cifre sottratte all’erario dai colossi ...

