I dubbi dell'Ema sullo Sputnik V: è stato prodotto "eticamente"? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il processo di rolling review dello Sputnik V da parte dell'Agenzia europea del farmaco (EMA, European Medicines Agency) è iniziato tardivamente, soltanto il 4 marzo, e sta procedendo a rilento per via delle innumerevoli perplessità che l'ente riserva nei confronti del vaccino. È stato già preannunciato, del resto, che il processo potrebbe dilungarsi sino a InsideOver.

